В июне интернет от «Ростелекома» появился еще в 14 сельских населенных пунктах Владимирской области. Специалисты провайдера проложили более 50 километров оптоволокна. Благодаря этому доступ

В июне интернет от «Ростелекома» появился еще в 14 сельских населенных пунктах Владимирской области. Специалисты провайдера проложили более 50 километров оптоволокна. Благодаря этому доступ в Сеть и возможность подключения цифровых сервисов получили жители более двух тысяч домохозяйств— порядка семи тысяч человек. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Ключевая задача работы