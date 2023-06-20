Смотрите Вести в 14.30: непарный шелкопряд атаковал Гусь-Хрустальный район.
Отпор шелкопряду
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Смотрите "Вести" в 14.30: непарный шелкопряд атаковал Гусь-Хрустальный район.
Отпор шелкопряду
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