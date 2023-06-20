Смотрите Вести в 14.30: непарный шелкопряд атаковал Гусь-Хрустальный район. Отпор шелкопряду -...

Смотрите "Вести" в 14.30: непарный шелкопряд атаковал Гусь-Хрустальный район.Отпор шелкопряду- Сжевали всё! Непарный шелкопряд атаковал Гусь-Хрустальный район. Как бороться с прожорливым вредителем?По стандарту!- Почти пять километров дороги приводят в порядок в Киржачском районе. На участке трассы Кольчугино-Киржач - первый этап ремонтных работ.АК-47- АК- 47 во Владимире. Встреча со звездой баскетбола - Андреем Кириленко. Как он оценил успехи спортсменов области?