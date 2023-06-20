Смотрите Вести в 21.05: Все на борьбу с шелкопрядом!
На защиту страны.
Выбор настоящих мужчин....
Смотрите "Вести" в 21.05: Все на борьбу с шелкопрядом!
На защиту страны.
Выбор настоящих мужчин. В зону СВО отправилась ещё одну группу добровольцев из Владимирской области.
Найти и обезвредить.
Власти региона вместе с жителями выходят на тропу борьбы с прожорливыми гусеницами. Как победить голодных и беспощадных вредителей?
Долгожданное пополнение.
Места хватит всем. Бывшее троллейбусное депо во Владимире станет второй автобазой для "Владимирпассажиртранса". На какие линии выйдут тридцать новых автобусов?