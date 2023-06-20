Смотрите Вести в 9 утра: на трассе Кольчугино-Киржач начался ремонт дороги через деревню...
Смотрите "Вести" в 9 утра: на трассе Кольчугино-Киржач начался ремонт дороги через деревню Ефремово.
Ровное покрытие
- Скоро будет в норме. На трассе Кольчугино-Киржач начался ремонт дороги через деревню Ефремово.
Инвестиции в рост!
- Эффект Петербургского международного экономического форума. В какие районы придут инвестиции? Итоги подводим с губернатором Александром Авдеевым.
Силушка богатырская
- Поднять машину весом в тонну. Современные богатыри состязались во Владимире.