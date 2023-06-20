Там построят жилой комплекс, социальные и общественно-деловые объекты.

Там построят жилой комплекс, социальные и общественно-деловые объекты.Территорию площадью более девяти гектаров в Останкинском районе ждет комплексная реконструкция. На месте автосервисов и заброшенных складских помещений появится жилой комплекс, объекты социального и общественно-делового назначения, сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин."Возведем детский сад на 180 детей, спортивный комплекс, магазины, кафе и офисы. Будет создано порядка 900 рабочих мест", – уточнил градоначальник.Также он рассказал о присвоении статуса технопарка производственной площадке "Калибр-Техно". Ее резиденты работают в IT-сфере. Также на территории комплекса находятся центры обработки данных, сертификации и прототипирования. Компании могут получить налоговые льготы и сниженную ставку аренды.Собянин напомнил, что в Москве действует 52 технопарка. На площадках работает более двух тысяч компаний. Создано 70 тысяч рабочих мест.В Москве проработают 470 проектов комплексного развития территорий. Для нужд программы используют дополнительные участки площадью 1,7 тысячи гектаров.