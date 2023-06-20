С 2012 года в округах обустроили более 30 парков.

С 2012 года в округах обустроили более 30 парков.Новая Москва дает возможность жить рядом с природой, отметил мэр Сергей Собянин. За последние 10 лет на территории Троицкого и Новомосковского округов обустроили свыше 30 парков, написал градоначальник в своем .В поселении Краснопахорское создан историко-мемориальный парк "Редут 1812 года". В центре расположено земляное укрепление, сохранившееся со времен сражений Отечественной войны.Жители поселения Московский могут отдохнуть в парке "Филатов Луг". Это около 30 гектаров территории рядом с домами и недалеко от одноименно станции метро Сокольнической линии.В поселении Десеновское создан экологический парк "Природный". Там оборудовали зоны тихого отдыха, пешеходные дорожки и живописные места через реку Десна.Недалеко от дачного поселка писателей расположен парк "Рассказовка". Входные группы выдержаны в поэтических тонах: одну украшает портрет Анны Ахматовой, другую – портрет Бориса Пастернака.В 2023 году в Новой Москве приведут в порядок еще несколько парков. В поселении Внуковское состоится второй этап благоустройства "Боровского парка", также работы пройдут в поселении Мосрентген и в Марушкинском."Каждый благоустроенный парк – это комфорт и уют, спорт и здоровье. Это хорошее настроение и радость общения с живой природой", – подчеркнул Собянин.В Южном административном округе Москвы поймы рек Шмелевка и Кузнецовка. На месте заболоченного участка сделают водоем, по его периметру обустроят экотропу.