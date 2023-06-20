Суд обязал власти обеспечить жителей поселка во Владимирской области качественной питьевой...

Суд обязал власти обеспечить жителей поселка во Владимирской области качественной питьевой водой.Иск к местной администрации подал Роспотребнадзор, сообщила пресс-служба Гусь-Хрустально райсуда..Гусь-Хрустальным городским судом на администрацию муниципального образования поселок Мезиновский (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области возложена обязанность в течение одного года привести поставляемую населению поселок Зеленый Дол Гусь-Хрустального района, питьевую воду в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.Пока решение суда не вступило в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com