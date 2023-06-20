Три дома и автомобиль: во Владимирской области ликвидирован крупный пожар. Ночью, 20 июня в...

Три дома и автомобиль: во Владимирской области ликвидирован крупный пожар.Ночью, 20 июня в деревне Чувашиха, Юрьев-Польского района произошел пожар частного жилого дома и двух дачных домов. Об этом сообщает МЧС России по Владимирской области.Пожарные по прибытии установили, что горит жилой дом, два дачных дома и автомобиль. Предварительная площадь пожара 152 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 19 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области