Инцидент произошел 19 июня.

Во Владимире полиция проводит проверку по факту подростка в парке «Добросельский». Инцидент произошёл 19 июня.Пресс-служба регионального УМВД прокомментировала редакции vlad.aif.ru конфликт между юношей и охранником. В полиции отметили, что видели в соцсетях ролик, который облетел многие городские паблики.«Заявлений не поступало. Назначена проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - пояснили стражи правопорядка.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.