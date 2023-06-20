На модернизацию первичного сердечно-сосудистого отделения потрачено 220 млн рублей.

В Александровском сосудистом центре сделали первую операцию. Об этом в своем рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.«Все лицензии получены, оборудование смонтировано, настроено и работает. Необходимые специалисты тоже есть», - подчеркнул парламентарий.Отметим, что Алексей Говырин держал на парламентском контроле строительство центра, закупку оборудования и получение медиками необходимых лицензий. Он неоднократно приезжал на объект, а на начальном этапе проекта помогал с его утверждением и получением финансирования.«Вместе с жителями, медиками, местной властью мы продвигали проект строительства сосудистого центра в Александрове. В итоге он был поддержан и губернатором Александром Авдеевым, и на федеральном уровнях. На модернизацию первичного сердечно-сосудистого отделения Александровскрй ЦРБ из федерального бюджета выделено 220 млн рублей», — рассказал Алексей Борисович.Новый региональный сосудистый центр расположен в здании бывшей железнодорожной поликлиники. Здесь будут оказывать высокотехнологичную медпомощь пациентам с инфарктами и инсультами, причем не только жителям Александровского, но и соседних Киржачского и Кольчугинского районов, а это 250 тысяч человек.