В результате ДТП пострадал один человек.

В результате ДТП пострадал один человек.На юге Москвы произошло ДТП с участие рейсового автобуса ЛиАЗ и грузовик марки Shacman. А результате чрезвычайного происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.Об этом сообщает со ссылкой на осведомленный источник. Уточняется, что авария произошла на улице Подольских Курсантов, около дома №22Б.На момент ДТП в автобусе не было пассажиров, однако из-за сильного удара смялась кабина водителя. Кадры из Новой Москвы публикует .