Электронные часы-будильник оборудованы скрытой видеокамерой и микрофоном. Мужчина приобрел их на сайте “Али-Экспресс”, сообщили в прокуратуре. Как объяснил обвиняемый, шпионский

Электронные часы-будильник оборудованы скрытой видеокамерой и микрофоном. Мужчина приобрел их на сайте “Али-Экспресс”, сообщили в прокуратуре. Как объяснил обвиняемый, шпионский гаджет он купил, чтобы установить его в арендуемой комнате в квартире в Москве, чтобы знать, кто в его отсутствие туда входит. Мужчина приобрел будильник в марте 2021 года, а спустя некоторое время решил продать его