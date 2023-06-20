В социальных сетях появились видео, на которых видно, как охранник парка Добросельский распускает руки в отношении подростка. Он толкает ребенка, матерится и выбивает у него из рук телефон.

В социальных сетях появились видео, на которых видно, как охранник парка Добросельский распускает руки в отношении подростка. Он толкает ребенка, матерится и выбивает у него из рук телефон. Что послужило причиной конфликта – неизвестно. Некоторые люди в комментариях предполагают, что подростки сами спровоцировали гнев мужчины. Другие комментаторы уверены – в любом случае, взрослый человек должен