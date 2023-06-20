Он проходит в формате детского лагеря со всеми его атрибутами, сообщили на сайте Селивановского социального центра. Для бабушек и дедушек предусмотрена насыщенная программа с прогулками,

Он проходит в формате детского лагеря со всеми его атрибутами, сообщили на сайте Селивановского социального центра. Для бабушек и дедушек предусмотрена насыщенная программа с прогулками, мастер-классами, играми и экскурсиями. Участниками первой смены стали ветераны Селивановского РАЙПО. Работа лагеря для пожилых была организована в рамках мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Прокомментируйте новость у нас