ДТП случилось 19 июня на 29-ом километре дороги Владимир-Муром-Арзамас, сообщили в ГИБДД. Около 16 часов 45-летний водитель Опеля не справился с управлением и вылетел в кювет. Там машина врезалась

ДТП случилось 19 июня на 29-ом километре дороги Владимир-Муром-Арзамас, сообщили в ГИБДД. Около 16 часов 45-летний водитель Опеля не справился с управлением и вылетел в кювет. Там машина врезалась в дерево, перевернулась и загорелась. В социальные сети попали кадры с места происшествия, на видео видно, как из кустов на обочине валит черный дым. В результате