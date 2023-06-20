В городе начинаются работы по возведению учреждения с интернатом.

Новую школу в Суздале за 2 млрд рублей построит компания «Стройцентр». В городе начинаются работы по возведению учреждения с интернатом.Вместимость школы - 1200 мест. Высота зданий составит два этажа. Комплекс будет состоять из нескольких корпусов. Внутри оборудуют кабинеты, актовый зал, столовую, тир и спортзал с двумя бассейнами. На прилегающей территории появится детская площадка, площадки для баскетбола, стадион и зона с тренажерами. Объект должны сдать в конце 2024 года.Глава администрации района Алексей Сараев обсудил с подрядчиком вопросы по организации стройки, проектные решения и варианты размещения рабочих. Возведение начнётся в ближайшее время.