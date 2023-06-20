В Суздале прошел Второй Всероссийский фестиваль уличных театров. Когда подмостки - древний...

В Суздале прошел Второй Всероссийский фестиваль уличных театров.Когда подмостки - древний Суздаль. Город-музей принял Второй Всероссийский фестиваль уличных театров. Форум учрежден региональным Министерством культуры, а организатором стал владимирский областной театр кукол.В обычной жизни они- врачи, медсестры, инженеры, водители, но три раза в неделю, устав быть серьёзными, они идут подурачиться в хор. Потому и назвали его "Хор Дурацкого".Женя Клекотнева, художественный руководитель Хора Дурацкого ( г.Санкт-Петербург):-Люди разных профессий они пришли в хор потому что им нравится петь и им нравится дурить , то есть они нашли себе семью в которой это можно делать и даже нужно делать! Они этому учатся. Мы занимаемся, три раза в неделю у нас репетиции, занятия вокал, сольфеджио и так далее.Коллективу 8 лет. Он ежегодный участник Фестиваля уличных театров в Суздале.Кристина Головина, участница Хора Дурацкого (Санкт-Петербург):- Я просто обычный человек. Но очень много радости и огромный заряд позитива и раскрытие. Очень здорово, когда смотришь на публику.Возвращению в детство рады и взрослые. Фестиваль уличных театров шагнул в пространство Суздаля, сделал его поистине волшебным. Короли, Иванушки, итальянскиеКоломбины, русская Марью Краса- всех этих героев можно было увидеть во время фестиваля на улицах древнего города. А ещё на воде, и воздухе. Исторический ландшафт- лучшие декорации.Екатерина Максимова:- Уличные театры вообще явление интересное. Они необыкновенно тем, что умудряются вписаться в любое практическое пространство, завести любую публику! Всем было интересно. Это здорово!Участники фестиваля- тридцать семь коллективов со всей России. В том числе и театры, где играют особенные люди. Интегрированный театр "Круг 2 "из Москвы показал спектакль " Игра в жемчуг". Коллектив- постоянный участник творческого форума в Суздале.Андрей Афонин, художественный руководитель, режиссер интегрированного театра "Круг 2" (г. Москва):- Это прекрасный танцевальный спектакль, который мы делали совместно с прекрасными музыкантами профессиональными и которые вживую играют в нашем спектакле. Сегодня просто в записи. Это просто еще один такой пример того, что насколько человек с особенностями может быть талантлив в разных жанрах.Настоящим открытием стала постановка Руслана Риманаса-молодого артиста из Казани, ученика Вячеслава Полунина. Он участвует в его "Снежном шоу". В Суздаль театр "Балагур" (в нём Руслан вот уже 8 лет работает клоуном) привез моноспектакль "Жизнь Н".Руслан Риманас, актер театра "Балагур" (г. Казань):- Я очень рад принять участие здесь. Это большой подарок и для меня в том числе. Ну а для меня большой подарок, что пригласили поучаствовать.Фестиваль уличных театров подошел к концу. Но артисты не прощаются со зрителем. В следующем году уличные театры снова приедут в Суздаль.Вера Куликова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".