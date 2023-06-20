Праздники прошли в Сергеихе, Берково и Верещагино.

Жители трёх деревень Камешковского района отметили дни рождения населенных пунктов. Праздники прошли в Сергеихе, Берково и Верещагино.На деревенских площадках развернулись ярмарки, выставки картин, работали концертные площадки, аттракционы, проходили мастер-классы и звучали песни.«Людей на праздниках было много, все радовались общению. Деревня, ведь, с давних времён на Руси - это большая семья. И то, что наши деревни возрождаются, благодаря, в том числе, федеральным программам «Комплексное развитие сельских территорий», «Догазификация страны» - это, конечно, здорово!», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.