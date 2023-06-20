Погибших и пострадавших нет.

В Юрьев-Польском районе сгорел жилой дом, две дачи и машина. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.В 02-40 поступило сообщение о возгорании в деревне Чувашиха. На место выехали 7 единиц техники и 19 человек личного состава. Спасатели потушили пламя на 152 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет.Причиной пожара стал неисправный холодильник. Пламя быстро распространилось на значительную площадь из-за деревьев, растущих между домами.«Уходом за растительностью никто не занимался. Огонь стремительно распространился и перекинулся на соседние строения», - подчеркнули в МЧС.