В ней более 1000 экспонатов.

С 23 июня во владимирских «Палатах» начнет работать выставка «Русский замок. Кузнечная летопись». На ней все желающие смогут увидеть русские замки 19 века, а также быт их создателей кузнецов. Образы тех лет будут представлены через живопись и графику.За путешествие во времени гости события смогут узнать технику создания замков, увидеть архивные чертежи, фотографии, познакомиться с искусными музыкальными замками и другими интересными предметами прошлого. Выставка была создана благодаря экспонатам РОСИЗО, Владимиро-Суздальского музея-заповедника и коллекционера Вячеслава Арбузова. Всего их собрано более 1000.