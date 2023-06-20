Владимирский фотограф Владислав Тябин поймал в свой объектив ушастую сову. Про новую добычу...

Владимирский фотограф Владислав Тябин "поймал" в свой объектив ушастую сову.Про новую "добычу" владимирского фотографа Владислава Тябина.Спустя шесть месяцев поисков он всё-таки поймал в свой объектив сову. Точнее, слётка ушастой совы. Это "прозвище" птица получила за большие ушные пучки. Сова предпочитает обитать в густых хвойных лесах, где, благодаря окрасу, блестяще маскируется, сливаясь с местностью. Но от зоркого глаза фотографа, известного к тому же своей усидчивостью, все равно не скроешься.