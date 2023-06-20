Владимирской музыкальной школе имени Танеева в этом году исполнилось 111 лет. Какие истории, судьбы...

Владимирской музыкальной школе имени Танеева в этом году исполнилось 111 лет. Какие истории, судьбы скрываются за этой красивой датой? И кто в действительности основал первое музыкальное учебное заведение в нашем крае, расскажем в нашем специальном репортаже.Настоящий шаманский бубен можно встретить не в каждой музыкальной школе России. А уж тем более если это произведение для хора. В нем только одно слово "Элохино". В переводе с языка индейцев чероки - Земля. Сложно представить, что сочинение - этого молодого человека в смокинге с бабочкой.Артём Семёнов, преподаватель теоретических дисциплин первой музыкальной школы имени С.И.Танеева:- Это одна из моих граней. Музыкант должен быть универсальным специалистом. Хотел подобрать что-то такое мистическое. А в итоге у меня получился неожиданно для себя гимн. Для меня Элохино - это гимн во всем мире.Привнести мир в подростковые головы помогает Елена Зорина. В её хоре - полсотни девчонок с 5 по 9 класс.Елена Зорина, руководитель хора первой музыкальной школы имени С.И.Танеева:- На концертах, поскольку я такой человек скромный, бывает трудно мне себя-то организовать. А тут за мной стоит целый хор.Хор побеждает на всероссийских, международных конкурсах и даже бывал на сцене Мариинского театра. По словам Елены Вадимовны, хор - это про адаптацию в обществе. Вот уже шестнадцать лет педагогу удается соединять такие разные характеры в единое целое.Елена Евграфова, ученица первой музыкальной школы имени С.И.Танеева:- В хоре я очень люблю проводить время. Даже провожу времени больше, чем дома. У меня много друзей в хоре. И чувствую себя здесь комфортно, как в семье.Второй мамой для многих учеников стала Ольга Глазкова. Она посвятила музыкальной школе 62 года. А если учесть, что была здесь еще школьницей, то в этих стенах Ольга Александровна - 70!За внуком Женей Ольге Александровне уже не угнаться. Он музыкант в четвертом поколении. Самородок - шутит бабушка. В 7 классе играет произведения уровня консерватории.Евгений Глазков, ученик первой музыкальной школы имени С.И. Танеева:- Иногда я могу взять такое произведение, я знаю, что я не смогу. Мне так кажется.Но я ставлю себе задачу, что смогу, потому что мне очень хочется играть это произведение.А Даша пока только делает первые шаги. Хотя уже назубок знает свою программу.Даша Зубова, ученица первой музыкальной школы имени С.И. Танеева:- Я играла "Топ-топ", Горошинку, "Я гуляю во дворе", "Скок-скок-поскок", 16 этюд, "Во поле березка стояла", "Грибы". Она красиво звучит, и моей маме нравится, что я играю.Часто дети ходят в музыкальную школу только по воле родителей. А потом, спустя годы.. Связывают жизнь с музыкой. И к каждому произведению подходят осознанно.Анна Степанова, ученица первой музыкальной школы имени С.И.Танеева:- Я сама представляю и играю то, что представляю. Например, сейчас играла Пётр Ильич Чайковский - на Тройке. Я представляю широкое поле, с конем. Зима!В кабинете преподавателя Ани Степановой - Ольги Гладиловой, портреты известных музыкантов. Среди них - репрессированный в Советском Союзе, затерявшийся в истории, но такой важный для школы человек - Петр Ставровский. Именно он основал школу 111 лет назад.Ольга Гладилова, преподаватель по классу фортепиано первой музыкальной школы имени С.И.Танеева:- Очень маленькая была школа.. Небольшое помещение. Но всё равно к нему шли и хотели учиться: дети и родители.- Петр Алексеевич Ставровский был сыном владимирского регента, который полвека руководил хором Успенского собора. Петр Ставровский - воспитанный в музыке, религии, закончил московскую консерваторию и в 1912 году основал частную музыкальную школу. Первое здание было здесь Большой Московской. На втором этаже Петр Алексеевич открыл всего несколько кабинетов, но с них началась история самой крупной школы города.Затем школа разрослась и переместилась на Девическую - тогда улица называлась Красной милицейской. Именно туда маленькой девочкой пришла Антонина Пшенцова. Атмосфера в школе произвела на нее такое впечатление, что до сих пор вспоминает первых наставников.Антонина Пшенцова, преподаватель по классу скрипки первой музыкальной школы имени С.И.Танеева:- Пожилая женщина. Очень пожилая. На лице - остатки былой красоты. Но видно, что это была аристократка. Настоящая была женщина.. Это была женщина. У меня даже слезы наворачиваются на глаза, я вспоминаю таких людей необыкновенных. А судьбы были необыкновенные. Очень много людей, которые попали после лагерей сюда. За 101 километр высланные.Кстати, музей школы посвящен вовсе не её основателю Ставровскому. А Сергею Ивановичу Танееву, чье имя по сей день носит школа. Ставровский долгое время было в опале. А Танеев - фигура для всего мира знаковая. И к тому же - наш земляк.Все эти фотографии, сведения о Танееве 10 лет собирала музыковед Наталья Прошина. Рассказывает: сам великий композитор ни в одном из здании школ не был. Когда ее открыли, он уже был пожилым человеком, обремененным болезнями.- Он ездил только к своим знакомым и родственникам. На школу никакого влияния он не оказал, но сам Ставровский учился у учеников Танеева! То есть через рукопожатие, получается, он на нашу школу повлиял.Школа не переставала работать даже во время Великой Отечественной войны. А преподаватели не только давали концерты, но и помогали фронту.Марина Акопова, директор первой музыкальной школы имени С.И.Танеева:- Они работали. Рыли окопы. Загородительные рвы противотанковые. И приходили с кровавыми мозолями на руках и давали вечером концерт. Сами преподаватели играли и продолжали поднимать дух людей, которые была испуганы, насторожены.. Школа не зарывалась ни на один день. Меня это поразило вот просто!Но эти события происходили всё еще не здесь, не на Диктора Левитана. ЭТО здание строят уже в 1983 приказом Совета народных депутатов. Это было первым типовым зданием музыкальной школы. Три этажа, зал на 300 мест - об этом тогда можно было только мечтать. И по сей день первая музыкальная школа имени Танеева - единственная в городе, где обучают исключительно музыке.Сегодня первая музыкальная школа имени Танеева - это 70 преподавателей, более двадцати коллективов. Как и во времена Ставровского, больше века назад, школа продолжает расти. На школьной сцене уже мало места. Поэтому отчетный концерт проходит в Областном дворце культуры.Для каждого этот концерт - гордость. Для учеников, их родителей, сестер и братьев. Тех, кто поддерживал юные музыкальные дарования все эти годы.Светлана Сивякова:- Дети, которые учатся в музыкальной школе, немного более чуткие, чем дети, которые не учатся в музыкальной школе. Здесь прививается вкус, талант развивается. И много учителя вкладывают души в душевное состояние ребенка.Евгения Жулина, ученица первой музыкальной школы имени С.И. Танеева:- Музыка такая воздушная, приятная. И как-то сливается душа с ней.Надежда Бурлакова, ученица первой музыкальной школы имени С.И. Танеева:- Музыкальная школа стала моим вторым домом. Как только я сюда поступила, все учителя такие добрые, доброжелательные. Как вторые родители.В каждом они сумели разглядеть особенное. В ком-то способности, в других - талант.Людмила Горынина, преподаватель по классу виолончели первой музыкальной школы имени С.И.Танеева:- Главное, чтобы они меня понимали, почему я иногда с них так строго спрашиваю. Это все для них. Все для вашей пользы.Ольга Глазкова, преподаватель по классу фортепиано первой музыкальной школы имени С.И.Танеева:- Просто живешь этой жизнью. И она тебя всю поглощает, забирает всё. И даже если неприятности есть. Придешь, один раз ученик не выучил, второй третий, не приготовили урок.. И всё равно приходишь. Потому что я знаю: музыка очень нужна людям. Очень. Нужна.Видимо, так когда-то рассуждал и Пётр Алексеевич Ставровский, когда открывал несколько маленьких кабинетов буквально для десятка желающих учиться музыке. И сегодня главный принцип школы неизменен - вера в своих учеников. Даже если они не свяжут с музыкой судьбы, она будет сопровождать их всю жизнь.Выпускники школы Анастасия Сахарова. Егор Герасимов. "Вести-Владимир".