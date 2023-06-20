Возбуждено уголовное дело.

Во Владимире возбуждено уголовное дело из-за угрозы взрыва гостиницы. Об этом рассказали в региональном УМВД.Утром 18 июня неизвестный позвонил в отель и сообщил, что в помещении якобы находится опасный предмет. На место прибыли полицейские. Посетителей и персонал эвакуировали. Кинологи обошли здание, но бомбу так и не нашли.Сотрудники МВД и ФСБ установили, что телефонным террористом оказался 22-летний владимирец. Он признался в содеянном.«Молодой человек пояснил, что в гостинице находилась девушка, к которой он испытывал симпатию. Она отказывалась выйти и встретиться, поэтому фигурант решил организовать встречу таким образом», - уточнили в полиции.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.