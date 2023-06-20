Во Владимире прошёл вечер памяти знаменитого кинодокументалиста, телеоператора Владимира...
Во Владимире прошёл вечер памяти знаменитого кинодокументалиста, телеоператора Владимира Ишутина.
Его называли летописцем наших дней. Его посвятили 80-летию со дня рождения мастера кадра. О человеке, который останавливал время- Мария Платанюк.
"Хроника 30 операторских лет как большое мозаичное полотно. Я выкладываю его маленькими житейскими квадратиками. Встретился с человеком и никогда не забуду". Так о своей профессии, а в его случае- призвании, говорил сам Владимир Ишутин. Знаменитый кинодокументалист оставил потомкам уникальную кинолетопись жизни края , а вместе с тем- всей страны. В его работах- сама эпоха. Ишутин не просто уловил времени бег. Он его опередил.
Галина Ишутина, вдова Владимира Ишутина:
- Выделялось 60 метров плёнки и нужно было рассказать либо о событии, либо о человеке за полторы- 2 минуты. Эти работы, эти небольшие сюжеты показывались в кинотеатрах перед художественными фильмами.
С обожаемой Галичкой (так он называл её в дневниках) Ишутин познакомился на владимирской земле. Галина Михайловна- любимый человек, друг, спутник по жизни. По словам Галины Михайловны, "ко всему Ишутин относился с предельной отдачей сил". Сегодня его сюжеты- бесценный фонд документального кино. Выпускник операторского факультета ВГИКа в документалистику он погрузился без остатка. А первым шагом в профессию стала работа с фронтовым оператором Александром Суховым. Еще в Оренбургской области. Три года Ишутин был его ассистентом. Домны, рудники, заводы, а потом- бескрайние поля, новые производства, стройки. И везде на первом плане- его ишутинские герои. Кинокорреспондент Ленинградской студии документальных фильмов во Владимирской области собрал удивительную галерею человеческих судеб. Портретов, сотканных из серебра. Серебра кинокадров.
- Вы знаете, вот когда я сейчас смотрю на эти улицы, на этот промышленный пейзаж, мне просто не верится, что каких-то 60 лет назад, здесь стоял всего 1 свечной заводик. И то, что сделано, то, что сотворено- то дело рук моих героев.
На мемориальном вечере в областной научной библиотеке- близкие, друзья, поклонники яркого таланта Владимира Ишутина. Заслуженный деятель искусств России, почетный кинематографист, член Союза журналистов, краевед- автор уникальной серии "Люди земли Владимирской", а еще скульптор и художник. Владимир Иванович был многогранен и всегда "будто летел". Метеор-это тоже о нём. В жизни всех, кто знал Ишутина, он навсегда оставил след.
Анна Паевская, член Общественной Палаты Владимирской области, заслуженный работник культуры Российской Федерации:
- Владимир Иванович для меня- человек, которого нельзя забыть. Почему? Потому что это был творец, это был неравнодушный человек. Это был человек, который умел слушать, слышать других. Это был человек неординарный.
Владимир Шепелёв, ассистент телеоператора Владимира Ишутина:
- Я пришёл с армии, мне нравилась фотография. Я занимался фотографией, кино с 6-ого класса. И когда я сюда приехал, я к нему подошёл. И он говорит, у меня есть место. Ассистентом кинооператора и осветителем. И я к нему устроился на работу на корреспондентский пункт во Владимирской области.
В стенах областной библиотеки открылась небольшая экспозиция, посвященная Мастеру кадра. А в августе Галина Ишутина презентует выставку художественных и графических работ Владимира Ивановича. И все же главным для него оставалось кино. Искусство необычайной силы. Однажды мэтр сказал: "Я зрю тремя очами. А бесценная ось моего объектива вонзается в гиганты двух веков".
Мария Платанюк, Ангелина Свищ, Илья Хлудов "Вести-Владимир".