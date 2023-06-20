Во Владимире прошёл вечер памяти знаменитого кинодокументалиста, телеоператора Владимира...

Во Владимире прошёл вечер памяти знаменитого кинодокументалиста, телеоператора Владимира Ишутина.Его называли летописцем наших дней. Его посвятили 80-летию со дня рождения мастера кадра. О человеке, который останавливал время- Мария Платанюк."Хроника 30 операторских лет как большое мозаичное полотно. Я выкладываю его маленькими житейскими квадратиками. Встретился с человеком и никогда не забуду". Так о своей профессии, а в его случае- призвании, говорил сам Владимир Ишутин. Знаменитый кинодокументалист оставил потомкам уникальную кинолетопись жизни края , а вместе с тем- всей страны. В его работах- сама эпоха. Ишутин не просто уловил времени бег. Он его опередил.Галина Ишутина, вдова Владимира Ишутина:- Выделялось 60 метров плёнки и нужно было рассказать либо о событии, либо о человеке за полторы- 2 минуты. Эти работы, эти небольшие сюжеты показывались в кинотеатрах перед художественными фильмами.С обожаемой Галичкой (так он называл её в дневниках) Ишутин познакомился на владимирской земле. Галина Михайловна- любимый человек, друг, спутник по жизни. По словам Галины Михайловны, "ко всему Ишутин относился с предельной отдачей сил". Сегодня его сюжеты- бесценный фонд документального кино. Выпускник операторского факультета ВГИКа в документалистику он погрузился без остатка. А первым шагом в профессию стала работа с фронтовым оператором Александром Суховым. Еще в Оренбургской области. Три года Ишутин был его ассистентом. Домны, рудники, заводы, а потом- бескрайние поля, новые производства, стройки. И везде на первом плане- его ишутинские герои. Кинокорреспондент Ленинградской студии документальных фильмов во Владимирской области собрал удивительную галерею человеческих судеб. Портретов, сотканных из серебра. Серебра кинокадров.- Вы знаете, вот когда я сейчас смотрю на эти улицы, на этот промышленный пейзаж, мне просто не верится, что каких-то 60 лет назад, здесь стоял всего 1 свечной заводик. И то, что сделано, то, что сотворено- то дело рук моих героев.На мемориальном вечере в областной научной библиотеке- близкие, друзья, поклонники яркого таланта Владимира Ишутина. Заслуженный деятель искусств России, почетный кинематографист, член Союза журналистов, краевед- автор уникальной серии "Люди земли Владимирской", а еще скульптор и художник. Владимир Иванович был многогранен и всегда "будто летел". Метеор-это тоже о нём. В жизни всех, кто знал Ишутина, он навсегда оставил след.Анна Паевская, член Общественной Палаты Владимирской области, заслуженный работник культуры Российской Федерации:- Владимир Иванович для меня- человек, которого нельзя забыть. Почему? Потому что это был творец, это был неравнодушный человек. Это был человек, который умел слушать, слышать других. Это был человек неординарный.Владимир Шепелёв, ассистент телеоператора Владимира Ишутина:- Я пришёл с армии, мне нравилась фотография. Я занимался фотографией, кино с 6-ого класса. И когда я сюда приехал, я к нему подошёл. И он говорит, у меня есть место. Ассистентом кинооператора и осветителем. И я к нему устроился на работу на корреспондентский пункт во Владимирской области.В стенах областной библиотеки открылась небольшая экспозиция, посвященная Мастеру кадра. А в августе Галина Ишутина презентует выставку художественных и графических работ Владимира Ивановича. И все же главным для него оставалось кино. Искусство необычайной силы. Однажды мэтр сказал: "Я зрю тремя очами. А бесценная ось моего объектива вонзается в гиганты двух веков".Мария Платанюк, Ангелина Свищ, Илья Хлудов "Вести-Владимир".