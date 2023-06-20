Во Владимире состоялся праздник боевых искусств и народных традиций Богатырские игры. Праздник...

Во Владимире состоялся праздник боевых искусств и народных традиций "Богатырские игры".Праздник народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств "Богатырские игры", состоялся на центральной площади города. Подробнее Федор Лалакин.Не перевелись еще богатыри на земле русской. Потомки Ильи Муромца состязаются в силе и ловкости в историческом центре Владимира- на Соборной площади. "Эстафета силы"- первый этап. Современным богатырям нужно как можно быстрее поднять и удержать снаряды, вес которых увеличивается по ходу движения спортсмена. До 150 килограммов. Впрочем, атлеты говорят: для них- это всего лишь разминка.Владимир Булгаков, спортсмен:- Я неделю назад выступал в Туле, поэтому я не тренировался неделю вообще. Разминка хорошая тренировочка. Настрой на игры. Всегда положительный всегда, всегда все круто как всегда приветственно, хорошо, тепло дружественно. Самые крутые, одни из самых крутых.Состязаний силачей собрали свыше трехсот спортсменов из разных регионов страны. Площадки: самбо, армрестлинг, гиревой спорт, регби, кулачные бои. Фестиваль проходит уже в 7-ой раз.Алексей Метелкин, председатель комитета совета народных депутатов г. Владимира:- Русская земля славилась своими богатырями и вот ребята, которые сегодня выйдут на эту сцену и на эту площадку, являются продолжателями наших славных традиций. Мне хотелось бы сказать о том, что формат сегодняшних состязаний очень интересный.Цель любого спортсмена- поднять свою же собственную планку. Богатыри- не исключениеИгорь Стрекаловский, инструктор по технике безопасности:- Не просто выступить, показать силу, а еще и рекорды поснимать предыдущих лет, выступающих ранее богатырей, там становая тяга будет, я бы сказал дикий вес будет подниматься парами, вот эстафета уже сейчас прошла ребята вполне себе достойно выступили сейчас будем держать машину.Удержать машину испытание- экзамен в прямом смысле "на прочность". Но для атлетов нет ничего невозможного. В этой дисциплине лучший результат показал владимирский силач Александр Клюшев. Он смог продержать автомобиль 42 секунды.Федор Лалакин, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".