Посетители смогут увидеть крупнейшую в России коллекцию старинных русских замков и ключей. Экспозиция познакомит зрителей с атмосферой традиционного патриархального быта России XIX века.

Посетители смогут увидеть крупнейшую в России коллекцию старинных русских замков и ключей. Экспозиция познакомит зрителей с атмосферой традиционного патриархального быта России XIX века. Гости выставки смогут увидеть весь путь замка – от его создания в кузнице, до конечной точки пути – русской избы. Из пресс-релиза ВСМЗ Широко представлены дореволюционные замки и ключи различных видов: от