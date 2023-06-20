Девочку уже выписали. Самочуствие у пациентки хорошее.

В ОДКБ прооперировали 16-летнюю девушку с редкой младенческой патологией. Её привезли на скорой помощи, пациентка жаловалась на боли в животе.Врачи Областной детской клинической больницы обнаружили у девушки патологию, которая в 90% случаев встречается у новорождённых. Во время хирургического вмешательства медики нашли два многоцилиндровых инвагината (вид непроходимости кишечника), в одном из которых была опухоль диаметром пять сантиметров. Новообразование успешно удалили.Девочку уже выписали. Самочуствие у пациентки хорошее.