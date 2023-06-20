Максим Сергеевич проживает в поселке Стёпанцево Вязниковский района, а также может находиться в Москве.

Во Владимирской области пять месяцев разыскивают пропавшего 39-летнего Максима Селезнёва. Об этом рассказали в волонтёрском отряде «Лиза Алерт».Максим Сергеевич проживает в поселке Стёпанцево Вязниковский района, а также может находиться в Москве. С 24 декабря прошлого года о его местонахождении ничего неизвестно.Рост мужчины - 169 см, нормальное телосложение, русые волосы с проседью, глаза карие. Он был одет в жёлто-зелёный утеплённый костюм, тёмно-синий свитер, чёрные сапоги и чёрную вязаную шапку.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении вязниковца, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.