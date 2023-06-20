Во Владимирской области энергетики провели рейд по ограничению режима потребления электроэнергии...

Во Владимирской области энергетики провели рейд по ограничению режима потребления электроэнергии должникам.Рейд по ограничению режима потребления электроэнергии прошёл в городе Покрове Петушинского района. Клиенты были заранее уведомлены о возможном ограничении согласно законодательству, но долг не погасили.На начало июня сумма просроченной дебиторской задолженности клиентов-физических лиц Владимирской области перед «Энергосбыт Волга» превысила 152 миллиона рублей. Почти 20 миллионов из них задолжали абоненты Петушинского района. С начала 2023 года в проблемной территории было проведено 24 рейда по введению ограничения режима потребления электроэнергии. На 1 июня 2023 года ограничено 278 потребителей, из них 36 в Покрове.«Энергосбыт Волга» работает с должниками строго в рамках действующего законодательства. Если у потребителя имеется задолженность по оплате в размере более 2 месячных размеров платы за электроэнергию, исчисленных исходя из норматива потребления, независимо от наличия или отсутствия индивидуального прибора учёта, в соответствии с пунктом 118 постановления Правительства РФ № 354 гарантирующий поставщик вправе ограничить предоставление коммунальной услуги. Оповестить должника компания может несколькими способами: уведомлением в квитанции, смс-сообщением, телефонным звонком, по электронной почте, через личный кабинет потребителя или заказным письмом с уведомлением.Всего по региону с начала 2023 года компания «Энергосбыт Волга» ввела ограничение режима потребления более 2 300 физлицам-должникам на сумму 15,4 миллиона рублей. Около 90% неплательщиков гасят долг в течение суток после введения режима ограничения энергопотребления, отмечают специалисты. Некоторые оказываются дома во время рейдов и оплачивают задолженность прямо на месте.- Компания «Энергосбыт Волга» предлагает несколько способов оплаты счетов за электроэнергию и услуги ЖКХ, в том числе удобные онлайн-сервисы: личный кабинет клиента, мобильное приложение и виджеты на сайте. Даже в момент ограничения режима потребления электроэнергии наши сотрудники имеют при себе планшеты, которые позволяют через онлайн-сервисы оплатить задолженность на месте и избежать отключения электроэнергии, - подчеркнул Владимир Иванов, начальник Александровского территориального отделения компании «Энергосбыт Волга».Возобновление подачи электроэнергии выполняется в течение двух календарных дней со дня полного погашения задолженности. Потребителю также придется возместить оплату расходов по введению ограничения и возобновлению подачи электроэнергии, в совокупности не более 3 тысяч рублей.Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Клиенты «Энергосбыт Волга» с хорошей платёжной дисциплиной имеют возможность принимать участие в акциях и получать ценные подарки.Фото: https://www.pxfuel.com