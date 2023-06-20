Поначалу власти игнорировали проблему, но 20 июня собрали пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы СМИ.

Во Владимирской области разрабатываются комплексные методы борьбы с непарным шелкопрядом. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.В соцсетях жители давно на нашествие насекомых на своих участках и в лесах. Поначалу власти игнорировали проблему, но 20 июня собрали пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы СМИ.Чиновники готовятся к обработке лесов и земель. Скорее всего, она пройдёт в мае следующего года. Гусеницы уже распространились на территории в 33 тысячи гектар. Главная проблема - как зайти в нацпарк, в котором без научных обоснований запрещено проводить какие-либо работы.Власти отмечают, что на своих дачах и огородах жители могут применять любые разрешённые бытовые ядохимикаты. При этом представитель Россельхознадзора предостерёг от безумного применения препаратов.Вопрос взят на контроль правительством региона.