Во Владимирской области начался ремонт дороги на участке трассы Кольчугино-Киржач. Во Владимирской...

Во Владимирской области начался ремонт дороги на участке трассы Кольчугино-Киржач.Во Владимирской области - активный сезон дорожных работ. Специалисты приводят в нормативное состояние и участок трассы Кольчугино-Киржач, проходящий через деревню Ефремово. Подробнее-Максим Калашников.С помощью самоходной дорожной фрезы рабочие счищают верхний слой асфальта и выравнивают трассу по заданной высоте. В измельченном состоянии старое покрытие по конвейерной ленте сбрасывается в кузов едущего рядом самосвала. Это первый этап дорожных работ.Иван Стариков, главный специалист-эксперт отдела цифровизации и ГБУ "Владупрадор":- Ремонт всех объектов по нацпроекту выполняется по запросам жителей. Здесь - на автодороге Кольчугино-Киржач была выполнена диагностика. Действительно было установлено, что автодорога находится не в нормативном состоянии и нуждается ремонте.Трасса проходит через деревню Ефремово Киржачского района. Протяженность ремонтируемого участка - почти 5 километров, площадь - более 33-х тысяч квадратных метров. Дорога регионального значения, но популярностью пользуется не только у местных. Трасса включена в опорную сеть страны. Она- важная артерия транзитных перевозок между Московской и Владимирской областями.Татьяна Буева, автовладелец:- Ну, не ямки, а нормальное покрытие чтобы было.Чтобы мы не тормозили нигде.В этом году в Киржачском районе в рамках нацпроекта планируется отремонтировать три дорожных участка. На одном из них - на трассе Покров-Новосёлово-Киржач - работы уже завершены. Каждый этап - под пристальным контролем.Виктор Кузнецов, консультант отдела приёмки выполненных работ ГБУ "Владупрадор:- Ну вот, например, приезжаю я на участок. Укладывают асфальт, а битумную эмульсию забыли пролить. Вот я могу остановить все работы. Записи в журнале, все работы останавливаются. До устранения моих замечаний.Всего по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" до конца года областные дорожники приведут в нормативное состояние более 130 километров- регионального, межмуниципального и местного значения. А также 6 мостов.Максим Калашников, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".