Во Владимирской области формируется явный «недобор» осадков. Об этом на днях сообщили в центре...

Во Владимирской области формируется явный «недобор» осадков.Об этом на днях сообщили в центре погоды «Фобос». Метеорологи отмечают, что по осадкам в центральных регионах страны наблюдается явный «недобор».Специалисты информируют, что конкретно во Владимирской и Московской областях в «осадкомеры» попало «около четверти от месячной июньской нормы».Для сравнения: в Рязанской или Тверской областях – от 4 до 9% нормы. То есть специалисты заговорили о формировании самой настоящей засухи.21 июня во Владимире и области ожидается до 19°C тепла днём, а ночью понижение до 7°C.Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Прогнозируемое давление — 752 мм рт ст. Осадки не предвидятся.В четверг (22 июня) нас ожидает так называемый «фронтальный раздел», который всё же станет причиной непродолжительных дождей.По прогнозам синоптиков, в скором времени (к 25-26 июня 2023 года) в Центральной России (и Владимирской области) вновь установится преимущественно сухая погода с температурой около +22…27°С.Фото: pxfuel.com