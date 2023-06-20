Во Владимирской области состоялся третий международный фестиваль подологов. Специалистов, которые...

Во Владимирской области состоялся третий международный фестиваль подологов.Специалистов, которые занимаются лечением заболеваний стопы и голени. Фестиваль в Суздале собрал 80 участников не только из России, но и Германии.Подология - направление в медицине новое, но очень востребованное. Нагрузка при ходьбе и беге ежедневно влияет на стопы. А от их состояния зависит здоровье всего организма, подчёркивают участники Третьего фестиваля подологов. Его организовала Оксана Байкова, одна из первых специалистов этого направления во Владимирской области.Оксана Байкова, организатор фестиваля, руководитель Центра подологии:- Подология- это смежная отрасль, дисциплина, которая граничит и с эндокринологией, и с хирургией, и с ортопедией и поэтому эти врачи здесь для того, чтобы дать знания и нам как специалистам применить их на практике.Проблем со стопами в последнее время у пациентов всё больше Причиной называют не только различные патологии, но и неправильную обувь. Она может стать причиной плоскостопия, которое в свою очередь формирует неправильный прикус.Оксана Байкова, организатор фестиваля, руководитель Центра подологии (г. Владимир):- Нас объединяют врачи очень сильные специалисты с большим опытом работы. На этой площадке мы делимся, мы перенимаем опыт о врачей и цель этого мероприятия повысить свою экспертность, чтобы каждый мастер, специалист подолог в этой отрасли подологии умел, знал, понимал зону ответственности и понимал как помочь своему пациенту.Один из докладчиков- специалист с мировым именем- хальпрактик-подолог с 40-летним опытом работы Дитер Бауманн из Германии. В 2009 Бауманн стал инициатором развития подологии в нашей стране. Темой его доклада- "Системный подход в решении проблем с нижними конечностями. "Дитер Бауманн, хальпрактик-подолог (Германия):- Подология все более тесно связана с медициной и качество этой подологии постепенно улучшается. Мы хотим уже четко разделить подологию, которая более связана с медициной и подология, которая больше относится к косметике. Подология в России имеет очень хорошее развитие. И, конечно,хороши перспективы на будущее.Удаление мозолей, лечение грибка , трещин на пятках - со всем этим работают подологи. Во Владимире о здоровье ваших стоп позаботятся в Центре Подологии на улице Сакко и Ванцетти , 50. Опытные специалисты помогут решить проблемы и вовремя направят к нужному специалисту.Вера Куликова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".