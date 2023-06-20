Во Владимирской области выявлены еще два лжеломбарда. Оба работали в Александрове. Информация о них...

Во Владимирской области выявлены еще два лжеломбарда. Оба работали в Александрове. Информация о них внесена в предупредительный список на сайте Банка России.Установлено, что компании заключали с клиентами договоры на хранение драгоценностей, выдавали платеж, но вещи продавали еще раньше, чем владельцы успевали их вернуть. При этом хозяева выручали за свое имущество меньше половины стоимости. В ЦБ также отмечают возросшую активность "черных" кредиторов в интернете.Они стремятся не столько получить прибыль с клиентов, сколько подводят заемщиков к неисполнению договоров. А цель в таком случае всегда одна - залог, движимое и недвижимое имущество должника.