В планах - поддержка команды «Владимирские львицы».

Во Владимирской области могут создать профессиональный баскетбольный клуб. Вопрос обсудили Александр Авдеев и Андрей Кириленко.Власти намерены сформировать программу развития баскетбола на ближайшие три года. В планах - поддержка команды «Владимирские львицы».«Успех команды «Владимирские львицы» позволил создать за 4 года целое комьюнити вокруг этого спорта, которое заинтересовано в новом кластере баскетбола в вашем регионе. Студенческая команда из ВлГУ смогла достичь потрясающих результатов и достичь такого высокого уровня благодаря своему колоссальному труду. Во взаимодействии продолжим развитие баскетбола во Владимирской области, уверен, что результат будет успешным», – считает Андрей Кириленко.Стороны договорились о проработке в Минспорта вопроса создания региональной спортшколы. Ещё ряд важных тем– создание условий для проживания будущих игроков, финансирование вида спорта и появление базы.