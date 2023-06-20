За семь дней показатель снизился на 14%.

Во Владимирской области за неделю выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. За семь дней показатель снизился на 14%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 11 человек. Ещё по 7 человек подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском районах, 5 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Кольчугинском, по 3 - в Гороховецком и Селивановском районах, по 1 - в Александровском, Юрьев-Польском, Камешковском, Меленковском и Суздальском районах.Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51475 заболевших во Владимире, 20223 - в Ковровском районе и 20218 - в Муроме.У 91,5% пациентов болезнь протекала в форме ОРВИ, а в 8,5% случаев - бессимптомно.