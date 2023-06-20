Во Владимирской области завершается основной период сдачи единых госэкзаменов. Последний бой, он...

Во Владимирской области завершается основной период сдачи единых госэкзаменов.Последний бой, он трудный самый. Одиннадцатиклассники сегодня сдают заключительный ЕГЭ - по информатике. Она в этом году вышла на второе место по популярности среди предметов по выбору.Экзаменационная работа выполняется с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения. Участникам ЕГЭ доступны текстовый редактор, "иксэль", системы программирования, но выйти в Интернет с компьютера, разумеется, нельзя. Добавлю, что минимальный проходной порог по этому ЕГЭ в вузах составляет 40 баллов. Результаты экзамена по информатике станут известны не позднее 5 июля.