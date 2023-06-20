За подделку квитанции об оплате штрафа житель Владимирской области пойдет под суд. Заместителем...

За подделку квитанции об оплате штрафа житель Владимирской области пойдет под суд.Заместителем Кольчугинского межрайонного прокурора утвержден обвинительный акт, которым установлено, что в декабре 2021 года мужчина постановлением мирового судьи признан виновным нарушении ПДД. Ему был назначен штраф в 30 000 рублей с лишением прав на 15, года.Обвиняемый оплатил административный штраф на сумму 30 рублей и внес в полученную квитанцию изменения - до 30 000 рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Подложный документ злоумышленник представил секретарю мирового судьи.Уголовное дело передано мировому судье.Фото: https://www.pxfuel.com