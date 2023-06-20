Автокатастрофа произошла в январе.

В Муроме виновника ДТП, в результате которого два человека, получил 8 лет тюрьмы. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В январе текущего года пьяный мужчина за руль легковушки. В районе села Борисоглеб он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автомобиль, в котором находились трое человек. Водитель и врач Муромской горбольницы №3 погибли. В автокатастрофе также пострадала беременная жена первого. Ребёнка спасти не удалось.Судья, изучив доказательства, отправил обвиняемого на 8 лет в колонию общего режима. Приговор может быть обжалован.