4 года жители одной из многоэтажек на улице Соколова-Соколенка соседствуют с крысами и змеями. Участок рядом с домом 21Б оброс травой с человеческий рост. Местные рассказывают, территория

4 года жители одной из многоэтажек на улице Соколова-Соколенка соседствуют с крысами и змеями. Участок рядом с домом 21Б оброс травой с человеческий рост. Местные рассказывают, территория выглядит настолько запущенной, что привлекает лица без определенного места жительства. Кроме того, земля стала рассадником мелких вредителей. Людмила Кузнецова, жительница дома № 21б Раздражают эти заросли. За ними