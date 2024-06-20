Во Владимире оборудование, из-за которого сотрудница хлебокомбината лишилась руки, было неисправно...

Во Владимире оборудование, из-за которого сотрудница хлебокомбината лишилась руки, было неисправноСотрудница владимирского хлебокомбината, которая потеряла кисть руки в результате производственной травмы, получит от предприятия 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение вынес сегодня Фрунзенский суд. Сам инцидент произошел осенью прошлого года. По чьей вине? Выясняла Дарья Давыдова.Кукольная инсталляция у заводской проходной радует случайных прохожих сюжетом про "веселых пекарей" и волшебство приготовления хлеба. В промышленной действительности, конечно, все не так сказочно и весело.На этих кадрах - 56-летняя сотрудница владимирского хлебокомбината крутится у тестоделителя. Через секунду она сунет руку в бункер, чтобы лопнуть тестовый пузырь, и случится непоправимое.В результате производственной травмы Светлане Кругловой ампутировали правую кисть. Лишний раз вспоминать подробности той смены - тем более на камеру - женщина не хочет. В суде пояснила: в ту - ночную - вышла за коллегу. На момент трагедии за машиниста пруфера она - кладовщик-наборщик - работала несколько недель.Светлана Круглова, потерпевшая:- Просто поставили и всё. И сказали: потому что некому работать. Я могла бы просто развернуться и уйти, но я понимала, что мне 56 лет. Если я уйду, - я вообще потеряю работу.А вот и он - тестоделитель в рустикальном цехе владимирского хлебокомбината. Поддерживая нужную кондицию массы, с помощью шнека и ножей машина делит тесто на равные порции. У машиниста под рукой - все инструменты для чистки воронки. Кругом - знаки и таблички, как обращаться с оборудованием, и чего делать категорически нельзя. Директор по производству - Марина Кирилюк уверена: случившееся - результат халатности и спешки.Марина Кирилюк, директор по производству:- Тестоделитель - это движущийся механизм, это нож, который ходит внутри оборудования, и сотрудник, который работает на этом оборудовании, обладающий здравым смыслом и инстинктом самосохранения, он во время работы не может засунуть туда руку, потому что это априори опасно,- этот нож видно.Расследование инцидента длилось больше полугода. Комиссия из представителей трудовой инспекции, соцфонда и профсоюзного объединения пришла к выводу, что в момент ЧП оборудование, на котором работала Светлана Круглова, было неисправно. Машину можно выключить вручную. Но когда откидывается воронка, ножи должны останавливаться автоматически. Датчик не работал.Станислав Заруцкий, заместитель прокурора г. Владимира:- Виновные действия работника здесь не имеют большой роли. Поскольку работодатель был обязан обеспечить безопасные условия труда при любых обстоятельствах.700 рублей за моральные страдания - это чуть меньше, чем требовала прокуратура, но вдвое больше, чем добровольно готов был выплатить хлебокомбинат. Здесь же - во Фрунзенском суде - сейчас идет уголовный процесс против бывшего мастера предприятия.Александра Балабаева, ио старшего помощника руководителя СУ СКР по Владимирской области:- Обвиняемый, будучи ответственным за соблюдение техники безопасности на вверенном участке производства, зная, что потерпевшая работает с тестоделительной машиной временно, на период отпуска основной работницы, и не обладает должными навыками, - не провел с ней необходимый инструктаж и не обеспечил контроль за ее деятельностью.По данным Роструда, такие производственные травмы, полученные в результате работы с механизмами, - самые частые после падений с высоты. К беде, как правило, приводит человеческий фактор.На владимирском хлебокомбинате говорят: это происшествие - первое за 20 лет. Аналогичные - с травмами и гибелью сотрудников - происходили на хлебзаводах в Вязниках и в Кольчугине. Во всех случаях указывалось на грубые нарушения в части охраны труда, производственной безопасности и дисциплины.Дарья Давыдова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".