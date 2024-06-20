Во Владимире оборудование, из-за которого сотрудница хлебокомбината лишилась руки, было неисправно...
Во Владимире оборудование, из-за которого сотрудница хлебокомбината лишилась руки, было неисправно
Сотрудница владимирского хлебокомбината, которая потеряла кисть руки в результате производственной травмы, получит от предприятия 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение вынес сегодня Фрунзенский суд. Сам инцидент произошел осенью прошлого года. По чьей вине? Выясняла Дарья Давыдова.
Кукольная инсталляция у заводской проходной радует случайных прохожих сюжетом про "веселых пекарей" и волшебство приготовления хлеба. В промышленной действительности, конечно, все не так сказочно и весело.
На этих кадрах - 56-летняя сотрудница владимирского хлебокомбината крутится у тестоделителя. Через секунду она сунет руку в бункер, чтобы лопнуть тестовый пузырь, и случится непоправимое.
В результате производственной травмы Светлане Кругловой ампутировали правую кисть. Лишний раз вспоминать подробности той смены - тем более на камеру - женщина не хочет. В суде пояснила: в ту - ночную - вышла за коллегу. На момент трагедии за машиниста пруфера она - кладовщик-наборщик - работала несколько недель.
Светлана Круглова, потерпевшая:
- Просто поставили и всё. И сказали: потому что некому работать. Я могла бы просто развернуться и уйти, но я понимала, что мне 56 лет. Если я уйду, - я вообще потеряю работу.
А вот и он - тестоделитель в рустикальном цехе владимирского хлебокомбината. Поддерживая нужную кондицию массы, с помощью шнека и ножей машина делит тесто на равные порции. У машиниста под рукой - все инструменты для чистки воронки. Кругом - знаки и таблички, как обращаться с оборудованием, и чего делать категорически нельзя. Директор по производству - Марина Кирилюк уверена: случившееся - результат халатности и спешки.
Марина Кирилюк, директор по производству:
- Тестоделитель - это движущийся механизм, это нож, который ходит внутри оборудования, и сотрудник, который работает на этом оборудовании, обладающий здравым смыслом и инстинктом самосохранения, он во время работы не может засунуть туда руку, потому что это априори опасно,- этот нож видно.
Расследование инцидента длилось больше полугода. Комиссия из представителей трудовой инспекции, соцфонда и профсоюзного объединения пришла к выводу, что в момент ЧП оборудование, на котором работала Светлана Круглова, было неисправно. Машину можно выключить вручную. Но когда откидывается воронка, ножи должны останавливаться автоматически. Датчик не работал.
Станислав Заруцкий, заместитель прокурора г. Владимира:
- Виновные действия работника здесь не имеют большой роли. Поскольку работодатель был обязан обеспечить безопасные условия труда при любых обстоятельствах.
700 рублей за моральные страдания - это чуть меньше, чем требовала прокуратура, но вдвое больше, чем добровольно готов был выплатить хлебокомбинат. Здесь же - во Фрунзенском суде - сейчас идет уголовный процесс против бывшего мастера предприятия.
Александра Балабаева, ио старшего помощника руководителя СУ СКР по Владимирской области:
- Обвиняемый, будучи ответственным за соблюдение техники безопасности на вверенном участке производства, зная, что потерпевшая работает с тестоделительной машиной временно, на период отпуска основной работницы, и не обладает должными навыками, - не провел с ней необходимый инструктаж и не обеспечил контроль за ее деятельностью.
По данным Роструда, такие производственные травмы, полученные в результате работы с механизмами, - самые частые после падений с высоты. К беде, как правило, приводит человеческий фактор.
На владимирском хлебокомбинате говорят: это происшествие - первое за 20 лет. Аналогичные - с травмами и гибелью сотрудников - происходили на хлебзаводах в Вязниках и в Кольчугине. Во всех случаях указывалось на грубые нарушения в части охраны труда, производственной безопасности и дисциплины.
Дарья Давыдова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".