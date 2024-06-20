Заблокировал вход на второй этаж и через охрану направлял мигрантов в частную организацию по соседству. Бывшего директора филиала по Владимирской области ФГУП«Паспортно-визовый сервис»

Заблокировал вход на второй этаж и через охрану направлял мигрантов в частную организацию по соседству. Бывшего директора филиала по Владимирской области ФГУП«Паспортно-визовый сервис» МВД России обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили в прокуратуре. «Паспортно-визовый сервис» – организация, где иностранные граждане платно получают или переоформляют патенты на трудовую деятельность в России. Вот только попасть в офис