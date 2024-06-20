Чайник дьявола: в Коврове образовалось необычное геологическое явление В Коврове появился свой...

"Чайник дьявола": в Коврове образовалось необычное геологическое явлениеВ Коврове появился свой "Чайник дьявола". Видео опубликовано в соцсетях.Провал, предположительно карстовый, образовался в микрорайоне Мирный, на улице Лиственной, и в него устремился водный поток.Автор ролика предполагает, что водопад будет расти и вскоре в городе оружейников может появиться новая природная достопримечательность, подобная знаменитому "Чайнику дьявола".Напомним, этот водопад расположен в США, в штате Миннесота. Река Брул стекает в подземную полость и исчезает - куда ведет пролом, никто не знает.