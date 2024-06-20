Андрей Быков покинул пост главного архитектора города. Место заместителя начальника управления архитектуры, строительства и земельных ресурсов он занимал 11 лет. Информацию о том, что Быков

Андрей Быков покинул пост главного архитектора города. Место заместителя начальника управления архитектуры, строительства и земельных ресурсов он занимал 11 лет. Информацию о том, что Быков написал заявление на увольнение по собственному желанию, подтвердили в мэрии. Однако, с какого именно дня он не работает в городских структурах, в администрации пояснить не смогли. Как и то, кто