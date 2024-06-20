Лесную зону владимирского парка Дружба обживают виноградные улитки Когда они появились в средней...

Лесную зону владимирского парка "Дружба" обживают виноградные улиткиКогда они появились в средней полосе России? И в чём особенность этих моллюсков? Ответы на эти вопросы - в репортаже Полины Лаптевой.Головная боль для огородников, деликатес - для гурманов, а для женщин - ценный компонент омолаживающих кремов. Виноградная улитка родом из южных краев. Эти улитки напоминают морских, но обитают на суше. В наших широтах появились около 8 лет назад, - рассказывает биолог Руслан Жуков. Сейчас популяция улиток увеличилась в несколько раз.Руслан Жуков, биолог:- Когда зашел в парк Дружба, было такое чувство, будто попал на Кавказ. Это вид завезенный. Подержали дома люди и отпустили. И они уже спокойно обитают и размножаются.У виноградных улиток две пары щупалец: на концах верхних - глаза, а нижние отвечают за обоняние. Брюхоногий моллюск - существо травоядное. В рационе фитофагов не только листья лозы, но почти любая растительность. Цвет раковины - от коричневатого до темно-серого оттенков меняется в зависимости от рациона.Руслан Жуков, биолог:- Если данные улитки попадут в огород - будет определенный ущерб сельскому хозяйству. Они и капусту будут с удовольствием кушать и другие культуры.Виноградные улитки - любители влаги и сырости, а в жару прячутся в своем домике. В природе такие улитки способны жить до 20 лет, вырастая от 3 до 6 сантиметров. Максимальная скорость передвижения - 7 см в секунду.Руслан Жуков, биолог:- Тело у них очень нежное и мягкое. И они в основном активны в сырую и теплую погоду.Самый крупный наземный моллюск области, кажется, вполне адаптировался к нашему климату. Перезимовав в средней полосе России, привольно чувствует себя в нашем регионе.Полина Лаптева, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".