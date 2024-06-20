Цветочную клумбу с надписью «Суздаль 1000» начали выкладывать в городе-юбиляре на Ильинском лугу. Работы еще идут, но саму надпись уже можно увидеть, рассказали в пресс-службе района. Клумба

Цветочную клумбу с надписью «Суздаль 1000» начали выкладывать в городе-юбиляре на Ильинском лугу. Работы еще идут, но саму надпись уже можно увидеть, рассказали в пресс-службе района. Клумба расцвете к середине июля. На ней посадят 55 тысяч бархатцев и бегоний разных оттенков. Клумба обойдется в 7 миллионов рублей. Поскольку Ильинский луг –государственный комплексный заказник регионального значения,