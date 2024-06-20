С января по май 2024 года на объектах железнодорожной инфраструктуры 49 человек получили травмы по собственной неосторожности, что на один случай больше, чем годом ранее.

С января по май 2024 года на объектах железнодорожной инфраструктуры 49 человек получили травмы по собственной неосторожности, что на один случай больше, чем годом ранее. Об этом рассказала пресс-служба ГЖД – филиала ОАО «РЖД».В основном несчастья происходят с гражданами во время перехода через железнодорожные пути перед приближающимся составом. Также нередки поражения людей электротоком.В компании отмечают, что на объектах ж/д инфраструктуры проводится регулярная работа по профилактике травматизма. К примеру, проходят совместные рейды с правоохранителями. А в образовательных учреждениях специалисты организуют разъяснительные беседы с детьми.«Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути», - говорится в сообщении пресс-службы компании.