С января по май 2024 года количество нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги снизилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 114 случаев.

С января по май 2024 года количество нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги снизилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 114 случаев. Об этом рассказала пресс-служба компании.Так, за 5 месяцев случилось 12 столкновений машин с поездами. В авариях пострадали 11 человек. Для сравнения: в январе-мае 2023 года было 9 столкновений и 5 пострадавших.Специалисты компании проводят комплексную работу по предотвращению ДТП. К примеру, осуществляют мониторинг состояния поездов и оснащают железнодорожный транспорт дополнительными системами безопасности. Кроме того, большое внимание уделяется работе с водителями. За текущий период железнодорожники вместе с правоохранителями провели 870 рейдов по выявлению нарушителей.«Горьковская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды», - говорится в сообщении пресс-службы компании.