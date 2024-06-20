Популярная российская певица Zivert готовится вернуться на сцену после того, как прервала свою карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем. По словам артистки, это произойдет в сентябре текущего года.

Популярная российская певица Zivert готовится вернуться на сцену после того, как прервала свою карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем. По словам артистки, это произойдет в сентябре текущего года.О своих планах Юлия сообщила на preparty музыкального фестиваля Best Music Fest, организованного РМГ. Певица пояснила, что хотя еще набирается сил, она уже очень соскучилась по выступлениям и готова вернуться на сцену.Заболевание позвоночника стало причиной для Zivert прекратить выступления. У нее воспалился шейный отдел, и даже при сильных болях она старалась продолжать петь. Однако врачи предупредили, что продолжение активной деятельности может привести к серьезным последствиям для здоровья артистки.Ранее Zivert также столкнулась с паническими атаками, что стало дополнительной причиной для перерыва в карьере. В период отсутствия на сцене певица находилась на Бали, где занималась подготовкой к новому альбому и лечением.На мероприятии Best Music Fest Zivert выглядела отдохнувшей и свежей, но поделилась, что продолжает лечение. Она выразила готовность вернуться к выступлениям и рада возможности снова радовать поклонников своим творчеством.Поклонники верят, что возвращение Zivert на сцену пройдет успешно и что ее здоровье будет только укрепляться. Они с нетерпением ждут новых выступлений и песен от этой талантливой исполнительницы.