Рифат Сабитов принял участие в заседании экспертного совета МГУ по вопросу подготовки специалистов...

Рифат Сабитов принял участие в заседании экспертного совета МГУ по вопросу подготовки специалистов для медиасферыСегодня (20 июня) на факультете журналистики МГУ прошло заседание Экспертного совета с участием руководителей ведущих СМИ, представителей общественных объединений и органов законодательной власти, ведущих цифровых медиакомпаний России.Тема — важная, обсуждалась траектории совершенствования подготовки журналистских кадров и специалистов для медиасферы в контексте изменений в системе высшего образования.В мероприятии приняли участие председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов, председатель союза журналистов России Владимир Соловьев и другие.«… Диалог академической сферы с представителями индустрии чрезвычайно важен, чтобы по окончании выпускники еще лучше чувствовали себя на рынке труда. Будем продолжать наш разговор, расширять число участников...» - отметила в своих официальных соцсетях Елена Вартанова (декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор филологических наук, профессор, академик РАО).В своем выступлении заместитель генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов также отметил давние традиции журналистского образования в нашей стране и высокий уровень теоретической подготовки:«Сегодня в России более 120 вузов готовят журналистов, и тем не менее отрасль испытывает острую нехватку квалифицированных кадров. Я говорю, как о традиционных СМИ — телевидении, радио, печатной прессе, которая переживает непростые времена, так и новейших медиа, информационных интернет-ресурсах. Мы сталкиваемся с проблемой текучки, молодёжь ищет, где лучше, условно «более модно», больше денег в настоящий момент, не думая о получении профессионального опыта и длительном карьерном росте. Мне кажется, нам необходимо подумать об увеличении перечня специализаций, более активном вовлечении в образовательный процесс носителей профессии, и, наконец, красной линией через программы образования должна проходить тема социальной ответственности и гражданской миссии журналиста».По материалам: https://stavropolye.tv/news/196267Фото: https://vk.com/gevarta